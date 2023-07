Il Victor si è rimesso a correre

È iniziata l’avventura del Victor San Marino verso il prossimo campionato di serie D. Dopo aver stravinto il campionato di Eccellenza, e dopo essersi goduto il meritato riposo, la squadra della Repubblica nei giorni scorsi si è rimessa a correre dando il via alla preparazione estiva. Ventisette i giocatori a disposizione del confermatissimo mister Stefano Cassani e del suo staff di lavoro. Tra conferme e volti nuovi. C’è l’attaccante di Coriano, ex Rimini, Arlotti, ma ci sono, confermatissimi, anche Sabba e De Queiroz in difesa. Ma il San Marino è stato capace anche di rendersi più sammarinese. Al gruppo si sono aggiunti, infatti, Gaperoni, Santi e i gemelli Benvenuti. Il primo banco di prova è già dietro l’angolo per la nuova squadra biancazzurra che sabato della prossima settimana si metterà alla prova con il Rimini nella sede del ritiro dei biancorossi a Bagno di Romagna. Subito un test decisamente tosto per i ragazzi di Cassani.