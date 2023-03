Il Victor vince ancora e ipoteca il campionato

La festa si avvicina per il Victor San Marino che non frena nemmeno nel turno infrasettimanale battendo in casa il Diegaro (2-0 a segno Ambrosini e Arlotti). Frena l’inseguitrice, invece, con il Progresso fermato sul pari dal S.Agostino e ora nuovamente staccato di 11 punti dalla capolista del Titano. Infrasettimanale da tre punti anche per Pietracuta e Cattolica, vittoriose rispettivamente contro Del Duca Grama (1-0 in gol Fabbri) e Comacchiese (2-1, doppietta di Docente). Un punto per il Tropical Coriano capace di frenare la corsa del Russi quarto della classe (1-1 con la rete del vantaggio corianese firmata da Protino).

Eccellenza. Girone B (34ª giornata): Savignanese-Bentivoglio 1-1, Del Duca Grama-Pietracuta 0-1, Castenaso-Cava Ronco 1-0, Cattolica-Comacchiese 2-1, Classe-Granamica 0-2, Masi Torello Voghiera-Sanpaimola 3-2, S.Agostino-Progresso 0-0, Tropical Coriano-Russi 1-1, Valsanterno-Medicina Fossatone 1-0, Victor San Marino-Diegaro 2-0.

Classifica: Victor San Marino 82; Progresso 71; Sanpaimola 65; Russi 61; Savignanese 59; Granamica, Medicina Fossatone 58; Diegaro 52; Castenaso 51; Bentivoglio, Cava Ronco 47; Pietracuta 45; Tropical Coriano, Masi Torello Voghiera 41; S.Agostino, Classe 33; Valsanterno 30; Cattolica 21; Del Duca Grama, Comacchiese 16.