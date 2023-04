Il Victor vuole avvicinarsi al traguardo

Subito in campo. Dopo il turno infrasettimanale, arriva subito una domenica con in palio altri tre punti nel campionato di Eccellenza. A un passo dalla promozione, il Victor San Marino si rimette in viaggio per andare ad affrontare il Granamica. Match non semplice per i titani che confidano in un altro mezzo passo falso del Progresso contro il Castenaso. Match casalingo per il Pietracuta che ospita il Valsanterno. Gare lontano dai tifosi amici per Tropical Coriano e Cattolica che oggi affronteranno rispettivamente Comacchiese e Sanpaimola.

Eccellenza. Girone B (35ª giornata, ore 15,30): Bentivoglio-Classe, Comacchiese-Tropical Coriano, Diegaro-Sant’Agostino, Cava Ronco-Masi Torello Voghiera, Granamica-Victor San Marino, Medicina Fossatone-Savignanese, Pietracuta-Valsanterno, Progresso-Castenaso (Comunale, Trebbo di Reno), Russi-Del Duca Grama, Sanpaimola-Cattolica.

Classifica: Victor San Marino 82; Progresso 71; Sanpaimola 65; Russi 61; Savignanese 59; Medicina Fossatone, Granamica 58; Diegaro 52; Castenaso 51; Cava Ronco, Bentivoglio 47; Pietracuta 45; Tropical Coriano, Masi Torello Voghiera 41; Classe, Sant’Agostino 33; Valsanterno 30; Cattolica* 21; Comacchiese, Del Duca Grama 16. *Penalizzato di 1 punto.