Il Victor vuole proseguire la marcia a Castenaso

Gara in viaggio per il Victor San Marino che se la vede oggi con il Castenaso. Un match sulla carta abbordabile per la prima della classe considerando che gli emiliani sin qui hanno messo insieme 26 punti in meno. Tutto questo mentre il Tropical Coriano davanti al pubblico amico si mette a caccia dei tre punti contro il Progresso secondo della classe, primo inseguitore dei biancazzurri della Repubblica. Match casalingo anche per il Cattolica contro il Diegaro, mentre il Pietracuta è impegnato in casa del Medicina Fossatone.

Eccellenza. Girone B (30ª giornata, ore 14,30): Del Duca Grama-Cava Ronco, Castenaso-Victor San Marino, Cattolica-Diegaro, Classe-Sant’Agostino, Masi Torello Voghiera-Granamica, Medicina Fossatone-Pietracuta, Tropical Coriano-Progresso. Ieri: Bentivoglio-Russi 0-2, Savignanese-Comacchiese 3-1, Valsanterno-Sanpaimola 0-1.

Classifica: Victor San Marino 69; Progresso, Russi 60; Sanpaimola 58; Savignanese 52; Granamica 49; Medicina Fossatone 46; Diegaro, Castenaso 43; Bentivoglio, Cava Ronco 40; Pietracuta 39; Masi Torello Voghiera, Tropical Coriano 37; Classe 32; Sant’Agostino 28; Valsanterno 21; Comacchiese 16; Cattolica* 15; Del Duca Grama 13. *Penalizzato di 1 punto.