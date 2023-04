Imolese penalizzata e retrocessa, salva la Vis

Quattro punti di penalizzazione per l’Imolese. La notizia non arriva come un fulmine a ciel sereno, c’è da dirlo, e riscrive la classifica del girone B dove si lotta per mantenere la categoria. Era attesa per ieri la decisione della giustizia sportiva sull’Imolese, dopo il deferimento da parte della Procura Federale. E puntualmente è arrivata. Una penalizzazione che non basta al Montevarchi per esultare, ma la festa la fa la Vis Pesaro che può festeggiare la salvezza. Perché visto il gap superiore a 8 punti sul quintultimo posto occupato dalla Vis, i marchigiani si salvano e i romagnoli del bellariese Mauro Antonioli retrocedono in serie D, proprio insieme al Montevarchi. Il club ha già annunciato di voler presentare ricorso contro la decisione della Figc, ma intanto la Lega prosegue con l’organizzazione dei playout che vedranno, quindi, un solo confronto nel girone B, quello tra San Donato Tavarnelle e Alessandria. In 180 minuti toscani e piemontesi si giocheranno la permanenza tra i professionisti con la gara d’andata che è stata fissata per sabato della prossima settimana in Toscana (calcio d’inizio alle 17.30) e il ritorno una settimana dopo, il 13 maggio, ad Alessandria (inizio fissato sempre alle 17.30). Nel girone, sempre parlando di playout in programma Albinoleffe.Mantova e Triestina-Sangiuliano. Nel girone C Messina-Gelbison.