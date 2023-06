Impegno a Euro 2024 per Stefano Podeschi

Ennesima esperienza internazionale per Stefano Podeschi che martedì sera era presente all’ A. Le Coq Arena di Tallin, in Estonia, in qualità di osservatore arbitrale per l’incontro tra Estonia e Spagna. La sfida, valevole per la quarta giornata di gruppo F per le qualificazioni ad Euro 2024, è stata diretta dal fischietto scozzese John Beaton ed è terminata con il punteggio di 3-0 per le Furie Rosse ai danni dei padroni di casa baltici. Con questa vittoria il Belgio sale al secondo posto a tre lunghezze dall’Austria (prima ma con una partita in più). Podeschi appena qualche settimana fa ha partecipato a un aggiornamento per osservatori arbitrali organizzato dalla Uefa che si è svolto a Nizza. Un corso di aggiornamento in Costa Azzurra al quale hanno partecipato osservatori provenienti da tutte le Federazioni europee,