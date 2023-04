Impresa sfiorata dagli under 19 L’Ibr cede alla Virtus all’overtime

Sfiorano addirittura il colpaccio, gli RbrAngels, nella partita di congedo dal campionato under 19 d’eccellenza. Per il gruppo allenato da Bernardi una sconfitta contenuta in appena due punti sul campo della squadra indiscutibilmente più forte del girone, l’imbattuta Victoria Libertas Pesaro (73-71 per i marchigiani). Gli RbrAngels vanno sotto nei primi 20’, per rendersi poi protagonisti di una veemente rimonta nella ripresa, rincorsa che li porta addirittura fino a -1 a un minuto dalla fine. Un libero di Stazzonelli a 10’’ dal gong vale il +2 Vuelle, ma l’ultima azione è dei gialloblù, con Sirri che sbaglia il tiro che avrebbe allungato il match all’overtime. Ancora un’eccellente prestazione per Morandotti. Il tabellino: Rossi 6, Mulazzani 10, Renzi, Lombardi 4, Bonfè 3, Morandotti 27, Mari, Panzeri, Baldisserri, James 13, Benzi, Sirri 8. All.: Bernardi. Il record finale di Mulazzani e compagni è 12-10.

Niente referto rosa, per gli RbrAngels, anche nel campionato under 17 d’eccellenza. E qui la sconfitta è più netta, con i ragazzi allenati da Simone Brugè che sono inciampati a Bologna contro il Pontevecchio (74-59 per gli emiliani). Il match si decide nei due quarti centrali, 20’ nei quali prende corpo un prolungato break di 41-23 a favore della formazione bolognese. Il tabellino: Valmaggi 9, Baschetti 5, Godenzini 2, Pivetti 5, Curci, Innocenti 9, Marsili 2, Pansolini, Frisoni 2, Amaroli 8, De Gregori 9, Di Giacomo 8. All.: Brugè.

A mani vuote, infine, pure gli under 15 d’eccellenza dell’Ibr, che alla palestra Carim cedono il passo all’overtime all’attrezzata Virtus Bologna (77-80 dts). Il tabellino: San Marini 4, Tassani 18, Bracci, Ruggeri 32, Ricci 14, Ronci 9, Arcangeli, Alessi, Almasi, Ciancarelli, Frisoni, Nanni ne. All.: Carasso. Tutti i vari campionati nel prossimo weekend saranno fermi per le festività pasquali.

a.c.