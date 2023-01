In 1.750 col biglietto, vendita fino a stasera

Erano 1.603 giovedì, sono diventati 1.750 ieri sera. L’obiettivo 2mila non è poi così lontano. Ma saranno comunque tanti i tifosi del Rimini con la sciarpa biancorossa al collo domani pomeriggio (calcio d’inizio alle 14.30) al ‘Manuzzi’ per la gara contro il Cesena. A ieri sera erano, in totale, 5.361 i biglietti venduti ai quali si devono aggiungere gli oltre 6.000 abbonati che vanta il club bianconero. Insomma, saranno oltre 11.000 gli spettatori presenti domani al derby. La prevendita per i tifosi del Rimini, chiuderà questa sera alle 19. Infatti, domani i botteghini del Manuzzi saranno chiusi per i residenti in provincia di Rimini. E, intanto, i biancorossi guardano già avanti, esattamente ai novanta minuti che la domenica successiva la squadra di mister Gaburro giocherà al ‘Romeo Neri’ contro la Virtus Entella. Match, inizialmente previsto alle 17.30, che è stato anticipato alle 14.30.