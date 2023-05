In consiglio comunale fari puntati sullo stadio

Mentre il Rimini ancora si lecca le ferite dopo quell’uscita lampo dai playoff, i fari tornano a essere puntati sul ‘Romeo Neri’. E’ in programma per questo pomeriggio, alle 18, il consiglio comunale tematico chiesto dalla minoranza nel quale al centro ci sarà lo stadio cittadino. Stadio, non più giovanissimo e nemmeno troppo ben messo, che attualmente è ‘nelle mani’ di Vasco Rossi che proprio dal ’Neri’ tra qualche settimana farà partire il suo tour, ma che dopo quell’evento tornerà a ospitare il calcio, e non solo di casa nostra. E sul quale il dibattito è aperto da decenni.

Per seguire live quanto si dirà nelle stanze della politica si sono dati appuntamento in Piazza Cavour anche i tifosi che da anni chiedono di avere, almeno, la curva più vicina al campo da gioco. Qualche ritocco dalla scorsa estate a oggi l’amministrazione comunale l’ha già fatto rifacendo il sintetico del campo e stanziando il necessario per la copertura del settore distinti. Ma è sulla curva più vicina al campo che battono i tifosi e da questo punto di vista ancora tutto tace. Tanto da accendere una contestazione a suon di striscioni andata in scena, proprio al ’Romeo Neri’, e proprio dalla curva, nell’ultima parte di campionato.