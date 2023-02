In Coppa per il Riccione ai quarti c’è l’Adriese

Con il successo di misura ottenuto nei giorni scorsi dalla Cavese sul Francavilla si sono chiusi gli ottavi di Coppa Italia Serie D. Le otto formazioni che hanno superato il turno, e tra queste c’è anche lo United Riccione, ritorneranno in campo il 22 febbraio per i quarti di finale. E la squadra di mister Gori se la vedrà con l’Adriese (calcio d’inizio alle 14.30). Queste le altre sfide in programma, tutte alle 14.30: Pineto-Puteolana, Crema-Giana Erminio e Lamezia Terme-Cavese. Per gli ultimi due match è stato effettuato il sorteggio da parte della segreteria del Dipartimento Interregionale per stabilire la squadra che giocherà in casa.

Giudice sportivo. Tornando al campionato, con i biancazzurri impegnati sul campo dell’Aglianese senza prolemi di squalifiche, un turno di stop nel girone D per Ercolani e Menarini del Corticella, Saccani della Bagnolese, Cavallari della Correggese e Gaiola della Sammaurese.