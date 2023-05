In diciotto al via, le big restano a riposo

Nove gare in programma, tre per girone. Parte da qui il lunghissimo cammino dei playoff di serie C. E ora finalmente, dopo settimane di attesa, tutti conoscono il nome dell’avversario da battere. Tutto in novanta minuti. Nel girone A il Padova giovedì aspetta la visita della Pergolettese (inizio alle 20.30), la Virtus Verona quella del Novara (20.30) e il Renate ospita l’Arzignano Valchiampo (alle 20). Nel girone B in programma giovedì ci sono Gubbio-Recanatese (20.30), Rimini-Pontedera (20.45) e Ancona-Lucchese (alle 18 con diretta su RaiSport). Nel girone C si daranno battaglia (inizio alle 20.30 su tutti i campi) Audace Cerignola-Juve Stabia, Picerno-Potenza e Monopoli-Latina. Utile ricordare che in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari avrà accesso al secondo turno dei playoff di girone la società meglio classificata.