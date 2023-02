In difesa ballottaggio tra Pietrangeli e Allievi

Fila tutto liscio al ‘Romeo Neri’ in vista della gara di domenica in casa della Fermana. Anche Vano ormai è completamente ristabilito e nelle Marche dovrebbe riprendere posto al centro dell’attacco, dopo lo spezzone dello scorso turno, a mezzo servizio, contro il Siena. Marco Gaburro dovrà rinunciare solo a Gigli, fermato per una giornata dal giudice sportivo. Per il resto c’è solo l’imbarazzo della scelta. In difesa il posto del centrale romano se lo giocano Pietrangeli e Allievi con il primo in vantaggio sul secondo al fianco di Panelli. In mezzo al campo, dando ormai per scontata la presenza di Sandri in cabina di regia, Delcarro e Matteo Rossetti sono i principali candidati a prendersi gli altri due posti. Eterno in ballottaggio davanti tra Mattia Rossetti e Gabbianelli. Per le ultime valutazioni il tecnico veneto avrà ancora più di un allenamento. Quello di questa mattina e anche quello di rifinitura, domani, sempre sul sintetico del ‘Romeo Neri’.