In duemila si tuffano in vasca Ci sono Bianchi e Castiglioni

In vasca scenderanno anche gli olimpionici Ilaria Bianchi, Arianna Castiglioni e Federico Poggio. Quello di Riccione si prospetta un appuntamento da record nei numeri prima che i campioni, olimpionici, mondiali o juniores, facciano fermare il cronometro tra batterie e finali. Oggi a Riccione partiranno le sfide del Trofeo Nicoletti. In vasca sono attesi circa duemila atleti, un record, non è un caso se è il trofeo più partecipato d’Italia con 99 società presenti. In acqua ci saranno anche diversi atleti medagliati agli ultimi campionati mondiali di vasca corta, tra questi Costanza Cocconcelli, Lorenzo Mora e Simone Cerasuolo. Saranno tanti anche gli azzurri che giovani e giovanissimi rappresentano la nazionale italiana juniores.

"Sono convinto che il trofeo Nicoletti sia il trofeo della città di Riccione per eccellenza – sottolinea il presidente della Polisportiva comunale Michele Nitti –, unico nel suo genere, sempre più inclusivo e capace di portare e di aver portato in questi 26 anni una media di 6mila presenze annue con evidenti ricadute positive economiche e turistiche. Questo ci rende fieri e ci dà la carica per il futuro. Il nostro impegno, con la preziosa collaborazione di tutti coloro che rappresentano il comparto pubblico e ricettivo, sarà quello di migliorarlo ancora di più, allargandolo con sistematicità ad atleti provenienti dall’estero e ampliandolo con eventi collaterali". Passati gli anni difficili per la pandemia, ritrovare oltre 6mila presenze nei tre giorni del Trofeo, da oggi a domenica, rappresenta una sfida vinta per la Polisportiva e il Comune. La storia del trofeo Nicoletti, giunto alla sua 27esima edizione, è iniziata nel 1997, consolidandosi nel tempo come uno degli appuntamenti più importanti del panorama natatorio italiano.

L’evento sportivo vedrà la presenza per il terzo anno consecutivo gli atleti iscritti a Finp, Federazione italiana nuoto paralimpico. Alla presentazione del Trofeo era presente anche la famiglia Nicoletti con i figli Luca, Mariagrazia e la nipote Greta. Da loro è arrivato un toccante ricordo della figura di Italo Nicoletti e del suo impegno per la città di Riccione.

Per il Trofeo, l’impianto riccionese si presenta al completo con lo stadio indoor e le vasche esterne tra cui quella olimpionica, quella dei tuffi e per la pallanuoto. Un impianto ampio che tuttavia ha già previsto investimenti per ampliarsi. Grazie alla Fin che ha deciso di farne la propria casa per il futuro, verranno investiti circa 5 milioni di euro, in parte per adeguare gli impianti nella parte esistente, e in parte per ampliare lo stadio al coperto con la realizzazione di una nuova vasca in una struttura chiusa a supporto di quella olimpionica al coperto.

"Grazie al piano Sport e Periferie per l’efficientamento energetico della piscina – dice l’assessore Simone Imola –, stiamo aspettando l’arrivo dei materiali per organizzare un piano dei lavori e in merito al Pnrr stiamo procedendo agli ultimi dettagli per chiudere il contratto con la ditta che ha vinto l’appalto e, nonostante i tempi tecnici, potremo comunque procedere verso l’affidamento lavori".

a. ol.