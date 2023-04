In Francia Bronzetti rinasce e vola in finale

Lucia Bronzetti è in finale all’Itf W60 di Croissy-Beaubourg, in Francia. La 24enne tennista verucchiese, che in questo torneo è la testa di serie numero 1, ha strappato il pass ieri sera grazie al successo in due set su Margaux Rouvroy, 21enne ‘racchetta’ transalpina entrata in tabellone attraverso le qualificazioni (6-2, 6-2 lo score di un match scivolato via in un’ora e 15’). In avvio Rouvroy va avanti 2-1, quindi Lucia infila 5 games di fila e archivia agevolmente la prima frazione. Un po’ più incerto il secondo set, con la Bronzetti che è costretta ad annullare una pericolosa palla-break sul 3-2 a suo favore. L’ultimo ostacolo tra lei e il trofeo di Croissy-Beaubourg è rappresentato dalla britannica Jodie Anna Burrrage, n. 132 al mondo, che nell’altra ‘semi’ ha avuto ragione della belga Wickmayer (5-7, 6-3, 6-3 i parziali).