In gara a Rimini 1.300 arcieri per i campionati Italiani indoor

Come è ormai consuetudine, visto che da una decina d’anni l’evento trova ‘casa’ da queste parti, sarà nuovamente Rimini a ospitare i campionati italiani indoor di tiro con l’arco, rassegna che da oggi a domenica andrà in scena nel Padiglione Ovest della Fiera. Una rassegna oltremodo partecipata, tanto che saranno addirittura 1.300 gli arcieri coinvolti in rappresentanza di ben 282 società proveniente un po’ da ogni angolo del Belpaese. Questi, poi, sono campionati alquanto particolari, poiché parliamo dell’edizione numero 50: tricolori che sono stati ribattezzati memorial ‘Giggi Cartoni’ in memoria di un personaggio della Fitarco che aveva fatto davvero tanto per il movimento.

La giornata inaugurale sarà dunque interamente dedicata all’arco nudo, mentre domani sarà dato ampio spazio ai compound.

Nel weekend invece i riflettori saranno puntati sull’arco olimpico, con tutta una serie di finali nel pomeriggio di domenica. I titoli di classe vengono assegnati sulle 60 frecce, con i tiratori a 18 metri dal bersaglio.