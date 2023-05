In navetta verso lo stadio Tardini

Manca meno di un mese al doppio impegno della Nazionale di San Marino nelle European Qualifiers di Germania 2024. I titani di Fabrizio Costantini incroceranno il Kazakhistan eccezionalmente allo stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma, visti i lavori di rifacimento del manto del San Marino Stadium attualmente in corso che non rendono possibile ospitare la partita a Serravalle. La sfida è programmata alle 20.45 del 16 giugno, a distanza

di tre giorni dalla trasferta in Finlandia. L’ingresso allo stadio di Parma, per San Marino-Kazakhstan, sarà gratuito, ma sarà comunque indispensabile esibire un titolo d’accesso alla struttura. Per richiedere il biglietto è necessario compilare il form on line. La Federcalcio di San Marino attiverà anche un servizio navetta andata e ritorno per Parma al prezzo di 20 euro. La domanda per usufruire della navetta dovrà essere inviata alla Fsgc entro l’8 giugno.