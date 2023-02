In pullman nelle Marche: avanti, c’è ancora posto

Avanti c’è ancora posto. I tifosi del Rimini sono pronti a rimettersi in viaggio e tanti di loro saliranno sui pullman organizzati dal Collettivo riminese. Che sta raccogliendo ancora adesioni per la trasferta di domenica (calcio d’inizio alle 14.30) allo stadio Recchioni contro la Fermana. La partenza è fissata per domenica mattina in Piazzale del Popolo alle 11.45. La quota per viaggiare in pullman è di 20 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Alfredo 347-8836166 e Ivan 335-5711536. In viaggio bisognerà mettersi con il biglietto d’ingresso allo stadio già in tasca. Infatti, oltre a essere limitata al solo settore ospiti, la vendita dei tagliandi è consentita soltanto fino a sabato e soltanto nei punti vendita autorizzati e online (domenica i botteghini del ‘Recchioni’ per i romagnoli saranno chiusi). I biglietti si possono acquistare nei nei punti vendita autorizzati o online circuito VivaTicket fino alle 19 di domani. Il prezzo del biglietto del settore ospiti sarà di 12 euro.