In pullman o in auto, i tifosi preparano l’esodo

Non mancheranno e saranno tanti i tifosi del Rimini che domenica 8 gennaio si accomoderanno all’Orogel Stadium, per tutti il Manuzzi. Perché Cesena-Rimini in riviera nessuno vuole perdersela. E da giorni si è messa in moto la macchina organizzativa dei club del tifo organizzato. Il Collettivo riminese raggiungerà la vicina Cesena in pullman con partenza da Piazzale del popolo domenica 8 gennaio alle 12.15 (il calcio d’inizio è previsto per le 14.30). La quota per salire al bordo del pullman del Collettivo è di 10 euro. Per informazioni è possibile contattare Alfredo 347-8836166. Sarà possibile prenotarsi fino a esaurimento posti fino a sabato 7 gennaio, recandosi al banchetto allestito all’ingresso di Piazzale del popolo (sotto la Tribuna Centrale), nei seguenti orari: mattina 9.30-13, pomeriggio 17-19.30. Domani solo al mattino e domenica solo nel pomeriggio. Viaggeranno in pullman anche i tifosi del club Tre Moschettieri. La partenza domenica mattina è prevista dalla sede del club di via Flaminia Conca. Il prezzo del pullman è di 10 euro (info 347-4040355 e 339-1510145). E poi, naturalmente, si metteranno in moto anche i tifosi della Curva Est che raggiungeranno lo stadio Manuzzi in massa. Sperando che sia una domenica da ricordare.