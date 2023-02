In Repubblica arriva l’Arezzo

Una metà esatta del cammino è alle spalle, l’altra metà avrà inizio oggi ad Acquaviva con la seconda gara interna consecutiva. La San Marino Academy riceve quell’Arezzo che, esattamente un girone fa, impose

alle biancazzurre una sconfitta che le lasciò con tanto amaro in bocca. In quell’occasione Alessia Accornero firmò la rete dell’1-1, risultato che non fu confermato al fischio di chiusura, perché le toscane trovarono il modo di portar in vantaggio e di chiudere con i tre punti.

Serie B femminile (16ª giornata): Napoli-Trento, Brescia-Lazio, Cesena-Cittadella, Chievo-Apulia Trani, Ravenna-Ternana, San Marino Academy-Arezzo, Sassari-Torres-Hellas Verona, Tavagnacco-Genoa.

Classifica: Lazio 35; Napoli 33; Ternana, Chievo, Cittadella 32; Cesena 29; Brescia 24; Hellas Verona 23; Ravenna 19; San Marino Academy 18; Genoa 14; Arezzo 13; Sassari, Tavagnacco 11; Trento 8.