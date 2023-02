In rimonta la squadra di Berretta si prende i tre punti contro i titani

Gara decisamente combattuta quella che ha messo a confronto San Marino Academy e Rimini nel campionato Under 15 serie C. Alla fine l’hanno spuntata i romagnoli in rimonta (4-3) grazie alle reti di Drudi, Foschi, Molfetta e Nava. San Marino Academy: Conti, Meloni, Colombini, Delvecchio, Coletta (77’ Guidi), Baldacci (77’ De Biagi), Pennacchini (41’ Raschi), Grandoni (63’ Tamagnini), Canarezza (63’ Molinari), Montali (77’ Alexandru), Mirchev (75’ Zavoli), A disp.: Giulianelli, Mattei. All.: Belluzzi. Rimini: Pirini, Zammarchi (76’ Cristiani), Drudi (76’ Badioni), Nava (76’ Zamagna), Bizzarri (76’ L. Lombardi), Manzi (76’ Ballarin), Cenci (43’ Molfetta), Eco (50’ Ramja), Grassi (76’ N. Lombardi), Foschi, Arlotti. A disp.: Perazzi. All.: Berretta.

Under 15 serie C. Girone C (12ª giornata): Imolese-Cesena 0-0, San Marino Academy-Rimini 3-4, Recanatese-Fermana 1-3, Ancona-Piacenza 0-2, Reggiana-Vis Pesaro 1-0.

Classifica: Cesena 34; Imolese 23; Rimini 21; Fermana 20; Piacenza, Reggiana 18; Vis Pesaro 17; Ancona 14; Recanatese 3; San Marino Academy 2.