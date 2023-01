In zona gol Gaburro gioca a carte coperte

di Donatella Filippi

Di certo Santini e Gabbianelli. Poi il terzo posto là davanti se lo giocano in tanti. E in tanti sperano di esserci domani al ‘Manuzzi’. Perché il derby con il Cesena non se lo vuole perdere nessuno. E questa volta, per la prima volta dopo mesi, Marco Gaburro ha una certa abbondanza. Sia di attaccanti veri e propri che di esterni. Così, già detto che non si rinuncerà alla vena realizzativa di Santini e all’estro di Gabbianelli, l’altro posto nel 4-3-3 marchio di fabbrica se lo giocano Piscitella, Rosso, Sereni, Vano e in lizza c’è anche l’ultimo arrivato Rossetti che, però, appena approdato in Piazzale del Popolo, difficilmente partirà nell’undici iniziale.

Mister Gaburro, tanto per non dare punti di riferimento ai cugini vicinissimi di casa, in settimana ha blindato il ‘Romeo Neri’ durante gli allenamenti. Diverse le ipotesi in campo per quel che riguarda la zona gol. Il tecnico veneto potrebbe pensare anche ai centimetri di Vano per creare spazi utili a Santini e Gabbianelli. O potrebbe continuare a puntare forte sulle accelerate sulla fascia mancina di Piscitella. Più complicate pensare a Sereni e Rosso dal primo minuto, anche se per motivi ben diversi. Sereni sembra avere la valigia pronta, protagonista del mercato invernale biancorosso e pronto a cercare fortuna altrove. Rosso nel girone d’andata è stato costretto a combattere con più di un impiccio fisico, anche se ora è ormai ristabilito.

Unico assente in zona gol resta Mencagli. L’attaccante toscano, out da più di qualche settimana alle prese con un problema muscolare, è quasi ristabilito, ma ancora ha bisogno di mettere qualche allenamento in più nelle gambe. Tra le alternative, come già detto, c’è anche l’ultimo arrivato Rossetti che offre a mister Gaburro più soluzioni. Nato attaccante esterno, infatti, l’ex Piacenza nelle ultime stagioni ha sempre agito più vicino al portiere avversario, da punta centrale. Oggi all’allenatore del Rimini spetteranno le scelte finali, o quasi. La rifinitura sarà l’ultimo banco di prova al ‘Romeo Neri’. Poi spazio a quella trasferta brevissima, la più breve del campionato, ma decisamente importante che da giorni sta tenendo sulle spine il popolo biancorosso.