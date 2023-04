Inizia la corsa promozione di Riccione

L’esagerata attesa – quasi un mese di stop dalla fine della regular season, roba da non credere – è ormai agli sgoccioli, con la Prime Cleaning Riccione che sta per fare il suo esordio nei playoff di volley C maschile. Sarebbe peraltro più corretto parlare di Poule Promozione, poiché la squadra affidata alle cure tecniche di Claudio Botteghi è inserita in un gironcino a quattro che, dopo 6 partite tra andata e ritorno, regalerà un solo pass per la serie B alla prima classificata, mentre le altre tre formazioni non avranno ulteriori chance per cercare il salto di categoria.

I riccionesi debutteranno sabato sera (alle ore 20.30), in casa, con il Corlo, realtà del ‘ferrarese’, quindi il 22 saranno impegnati a Bologna con il CrevaVolley e il 29 andranno a far visita ai Vigili del Fuoco Reggio Emilia. Il 6, il 12 e il 20 maggio le gare di ritorno a campi invertiti. La Prime Cleaning, essendo entrata in questa Poule come miglior prima classificata della fase precedente, è pure un’ipotetica testa di serie e non può certo nascondersi rispetto alle ambizioni di giocarsi fino in fondo la chance di compiere il salto di categoria.

"Cerchiamo di salire in B, non è un mistero", ammette lo stesso coach della Prime Cleaning Botteghi, che può contare su un alto tasso di esperienza. Tra sestetto base e libero titolare, infatti, sono ben cinque i giocatori ‘over 30’, a cominciare dalla diagonale formata dal palleggiatore Alessandri, classe ‘85, e l’opposto Nascimento, di un anno più piccolo.

A proposito di veterani, già sabato i riccionesi dovranno cercare di arginare i 211 centimetri del tedesco Christian Dunnes, 39 anni tra un paio di mesi e uno scudetto in bacheca conquistato con Piacenza nell’ormai lontano 2009.