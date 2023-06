Inizia la stagione di calcio, Serie D e Femminile partono il 3 settembre

È già tempo per tutti di pensare alla prossima stagione. E le varie Federazioni del calcio di casa nostra stanno iniziando a dare le date del campionato che verrà. Quello di serie D avrà inizio domenica 3 settembre. Giorno in cui in campo si rivedrà lo United Riccione del presidente Cassese, ma dalla prossima stagione ci sarà anche il Victor San Marino che appena qualche mese fa ha festeggiato la promozione salutando l’Eccellenza. Inizio il 3 settembre, quindi, per poi chiudere i conti con la stagione regolamentare il 5 maggio del 2024. Lasciando poi spazio, come di consueto, a playoff e playout. Anche i campionati femminili hanno la loro data di inizio. La serie B alla quale ancora una volta prenderà parte la San Marino Academy, inizierà il proprio percorso in campionato da domenica 17 settembre, per chiudere il 19 maggio successivo.