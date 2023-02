"Iniziamo a correre più forte per tenerci stretti i playoff"

di Donatella Filippi

In cuor suo sa che alla fine sono i punti che contano. E che quei sei punti messi insieme nelle prime otto gare del girone di ritorno sono troppo pochi per essere ‘risparmiati’ dai tifosi. Ma Marco Gaburro ci prova sempre e comunque a far vincere il dialogo spiegando i momenti sì e i momenti no del suo Rimini. Anche a costo di essere frainteso, anche a costo di non essere capito. Perché quando vinci tutti intendono perfettamente, quando perdi questo succede meno. Ma non succede solo a Rimini. Ovunque. E, allora, le parole post match con la Vis Pesaro hanno scatenato tra i tifosi accese discussioni. Pro e contro il tecnico dei biancorossi. "Forse non ho usato le parole adatte – dice Gaburro ripensandoci – Ma capisco perfettamente che quel coro dei tifosi a fine gara ("Meritiamo di più", ndr) sia figlio del periodo che stiamo vivendo. Non felice". È il primo a riconoscerlo, e a vederlo, Gaburro. "Dobbiamo cambiare passo e non solo per dare ai nostri tifosi di più – dice – ma anche e soprattutto per restare in zona playoff fino al termine della stagione. Non arrivarci, a questo punto, sarebbe una delusione. Quindi, dobbiamo alzare la nostra media punti perché quella attuale è troppo bassa. Abbiamo la possibilità di essere meglio di questi, ma pensiamo anche che quello fatto sin qui non è tutto da buttare".

Così, eterno dilemma. Perché se si pensa al Rimini neopromosso, con 37 punti e in zona playoff, un sorriso ci scappa. Poi se si ricordano i punti lasciati per strada e le prestazioni poco convincenti... "Ne abbiamo fatta più di una – ammette Gaburro – anche quando la nostra media punti era molto più alta. E di punti per strada ne abbiamo lasciati parecchi, soprattutto nell’ultimo periodo. Dolorossissimi quelli messi nelle mani del Gubbio, dopo quella prestazione. Ma anche la sconfitta contro il San Donato prima di Natale è stata pesantissima dal punto di vista mentale". Il nuovo corso dovrà iniziare da qui.

"Certo è che le prossime quattro o cinque partite saranno non decisive, ma importanti sì – scruta il calendario l’allenatore veneto – Per i playoff probabilmente sarà una battaglia fino all’ultimo. Noi vogliamo restarci e possibilmente farlo con il miglior piazzamento possibile". E qui ritornano in gioco i tifosi. Domenica al ‘Neri’, proprio in chiave playoff, saranno novanta minuti di un certo peso. "Noi stiamo facendo di tutto, lo assicuro, per dare una svolta al campionato. Con i nostri pregi e anche con i nostri difetti che stiamo cercando di aggiustare. Mi piacerebbe che lo stadio nella partita con il Siena fosse un valore aggiunto. Non che sin qui non lo sia stato, ma questo, più che mai, è il momento di stare uniti. Ai ragazzi ho detto che in questo campionato basta poco per prendersi i playoff. Dobbiamo tenerceli stretti". Tutti aspettano tutti, in pochi scappano. "Fino ad ora fortunatamente per noi è stato così, ma potrebbe non esserlo più d’ora in avanti. Quindi rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci a correre più forte".