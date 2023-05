Internazionali d’Italia, out Lucia Bronzetti

Lotta come suo costume, non molla una palla, ma alla fine Lucia Bronzetti (foto) viene ugualmente battuta dalla montenegrina Danka Kovinic nel primo turno degli Internazionali d’Italia (6-3, 3-6, 6-3 lo score). Sulla terra rossa del Foro Italico va in scena un match piuttosto altalenante, quasi schizofrenico nel suo andamento. Il primo set è tutto di Kovinic, che non lascia chances all’avversaria. Nella seconda frazione la montenegrina, che è la numero 69 nel ranking Wta, comincia a concedere qualcosa, Lucia ci crede e ribalta tutto, con i break che sono davvero all’ordine del giorno. E con lo stesso punteggio la ‘racchetta’ verucchiese rimanda il verdetto al terzo e decisivo set. Kovinic infila subito due games, ma la Bronzetti – che attualmente è la 98 al mondo – reagisce e resta comunque in scia. Entrambe le giocatrici sprecano più occasioni, quindi l’allungo finale è della Kovinic.