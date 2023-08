Italia ok nella ‘finalina’: è bronzo La riminese Piomboni protagonista

Finisce con un bronzo, l’avventura ai Mondiali Under 19 di Nicole Piomboni. La riminese, impegnata con l’Italia nella manifestazione organizzata in maniera congiunta in Ungheria e Croazia, è arrivata in semifinale, perdendo però con gli Stati Uniti. Gli Usa hanno poi battuto in finale la Turchia, mentre le azzurre hanno guadagnato il podio dopo una gara avvincente finita al tie-break col Giappone (19-25, 25-14, 22-25, 25-23, 16-14). Brava, la squadra di coach Fanni, a rimontare due volte, da 0-1 e da 1-2, fino a imporsi al fotofinish. La gara era cominciata male, col Giappone a tagliare il traguardo nel primo set e con l’Italia a rivedere una tendenza che cominciava a farsi preoccupante, quella della terza partita di fila con un ko nel primo set. Con la Croazia nei quarti era arrivata la rimonta vincente, con gli Usa in semifinale no.

Nella finale per il bronzo la reazione c’è stata, come dimostra il dominio per il 25-14 nel secondo. Dopo l’1-1 è cominciata una gara vissuta sul sottilissimo filo dell’equilibrio, col Giappone vincente nel terzo set e con l’Italia a imporsi nel quarto e nel tie-break. Proprio nei due set finali è stata grandissima protagonista Piomboni, che ha messo segno 6 e 4 punti in quelle due frazioni chiudendo a 11. Per lei, seconda scorer di squadra dietro a Lisa Esposito (20), una conferma ad altissimo livello delle sue doti di attacco. L’Italia ha dominato a muro ed è riuscita a raggiungere nuovamente il podio nella rassegna Mondiale. Per la riminese adesso una piccola pausa e poi subito a Talmassons per la stagione di A2 con la nuova squadra.