Johnny Salaroli concede il bis Il titolo regionale U14 è suo

Johnny Salaroli (in foto con Tiziano Scarpellini, suo maestro alla Boxe Santarcangelo) ha conquistato il titolo di campione regionale, categoria junior under 14. Sul ring di Carpi Salaroli – al peso 94 kg – ha incrociato i guantoni con un pugile della Boxe Sassuolo, Jamali Youssef, 110 kg. Un match che aveva avuto un precedente lo scorso 19 febbraio, quando i due giovanissimi giganti si erano incontrati nella finale del torneo esordienti, con l’alfiere della scuderia santarcangiolese che aveva prevalso ai punti. E ora il bis. Un Salaroli che sin dall’avvio fa capire quali siano le sue intenzioni, mentre Youssuf subisce un richiamo ufficiale per aver tenuto l’avversario con un braccio e con l’altro averlo colpito. Nella seconda ripresa l’allievo di Scarpellini prende ancor di più l’iniziativa, colpisce il rivale con combinazioni al volto e alla figura che lo fanno traballare, tanto che l’arbitro effettua già un primo conteggio. Con due round in archivio e un nitido vantaggio accumulato, la strada si fa tutta in discesa per Salaroli, che parte di nuovo forte e costringe l’angolo di Youssuf a fermare l’incontro per ‘sospensione cautelare’. E adesso le finali degli Italiani a fine mese.