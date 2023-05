Johnson, che duello con Cerella Anumba sempre prezioso

Tassinari 8. Non ama le mezze misure, il play centese. E quando decide di essere un ‘fattore’ anche a livello realizzativo, finisce per determinare le partite. Come sul parquet del PalaFacchetti, dove i suoi 28 punti – che in realtà sarebbero 26, comunque tanti, perché i rilevatori statistici a volte si distraggono – sono stati letali per i lombardi. Dall’arco, soprattutto, ‘Tasso’ è stato una sentenza: nel girone Bianco dai 6 metri e 75 aveva tirato col 30%, mentre in questa garauno ha messo a segno un clamoroso 813 dalla distanza (62%) che ha annichilito i rivali. Nei suoi 36’ anche 4 assist, con le 3 palle perse che sono state bilanciate da altrettanti recuperi.

Johnson 7. Ha sofferto Cerella, uno dei migliori ‘mastini’ del campionato, ma è riuscito a trovare anche i suoi canestri, soprattutto nel primo e nel terzo periodo. Migliorabile il 29 da tre, così come 5 perse non sono poche.

Anche per Jazz 36’ di utilizzo e un plusminus di +23, il più alto in casa RivieraBanca.

Anumba 7,5. Nei primi due quarti in attacco ha fatto la ‘sponda’, tanto che all’intervallo non aveva ancora messo a segno neppure un punto, però si era guadagnato la pagnotta con il solito, ottimo lavoro sotto le tabelle (saranno 11 i rimbalzi alla fine, di cui addirittura 8 in attacco, tutte preziose seconde opportunità per Rbr). Nella ripresa, poi, firma alcune pregevoli azioni anche nella metà campo offensiva, con qualche tiro dalla media, con i suoi ‘uno contro uno’ in avvicinamento, con i liberi (34). Pure 2 recuperi e 3 assist nei suoi eccellenti 36’.

Masciadri 7,5. La sostanza fatta persona, 15 punti a referto col 60% dal campo e 5 rimbalzi, neppure una palla persa e 4 assist smazzati per i compagni. Bravo, inoltre, a gestirsi con i falli, visto che aveva acceso due lampadine rosse nel corso del primo quarto. Dentro 28’.

D’Almeida 6,5. Inizio arrembante, poi fatica a trovare le sue cose: non che sbagli, ma tira proprio poco. A metà del terzo periodo deve abbandonare il parquet per una leggera distorsione alla caviglia destra, però diversi minuti dopo torna in campo. Un infortunio, il suo, che non dovrebbe essere preoccupante per il prosieguo della serie. Sei i rimbalzi in quasi 21’.

Scarponi 6. Buoni i due recuperi, meno lo 03 al tiro in 15’. Bedetti ng. Al rientro dopo 41 giorni ‘assaggia’ il campo per 4’41’’.

Landi 6. La chiude lui, con quella bomba del 65-79 che suona come una condanna per Treviglio. Anche 3 rimbalzi in 21’ abbondanti.

Morandotti ng. Solo pochi secondi.

a. c.