Johnson da solo non basta Serata no per Anumba e Masciadri

Tassinari 5,5. I suoi unici tre punti li mette a segno nel primo periodo, sulla scia delle due ‘comete’ imbucate da Johnson. Per il resto guarda poco il canestro, non attacca, non riesce a creare i presupposti per qualche sua ‘zingarata’. È abbastanza diligente, comunque, tanto che in 36’46’’ di utilizzo perde solamente un pallone a fronte di un recupero e 5 assist.

Johnson 6,5. Un uomo, sia pur bravo, non può vincere da solo una partita. A Latina il buon Jazz spesso si ritrova a giocare nel deserto. Alla fine, con 31’06’’ sul parquet, mette assieme il suo abituale ‘ventello’ (21 in questo caso) con percentuali dignitose (716 dal campo per un 44%, meno bene il 24 che raccoglie dalla lunetta). Anche lui, come ‘Tasso’, limita al massimo le palle perse (appena una), con due assist smazzati per i compagni.

Anumba 5. Serataccia, per l’atletica ala, che in attacco incide veramente poco (solo 5 pt con 26 su azione e 12 ai liberi) e nel trattamento di palla lascia alquanto a desiderare (ben 6 le perse). Sotto le tabelle, al solito, si sbatte, finendo per artigliare 9 rimbalzi. A differenza delle precedenti due partite, dove aveva rifiatato in panca per soli 30’’, in questa occasione coach Ferrari gli chiede 35’22’’.

Masciadri 5. È il primo ad accusare problemi di falli in casa RivieraBanca, con 3 lampadine rosse già accese all’intervallo. Da tre tira poco e non ci prende (02), così come stranamente si ferma al 50% a cronometro fermo (24), lui che è uno specialista dalla lunetta. Nella ripresa arriva pure la quarta penalità di pura frustrazione dopo un banale errore da sotto, quindi rimane a lungo seduto in panca (21’44’’ il suo impiego).

D’Almeida 5. Era piaciuto decisamente di più nelle ultime due esibizioni. A Latina pasticcia, commette ingenuità (4 perse) e non riesce a trovare qualche conclusione sotto misura o dalla media. Va in doppia cifra nei rimbalzi (10 ‘carambole’ in 27’22’’), ma la prestazione resta sotto tono.

Scarponi 5. Non sembra per nulla in fiducia, la 19enne guardia riccionese, con i polpastrelli che restano freddi anziché no (appena un ‘paniere’ su 5 tentativi). Tre le perse nei suoi 16’15’’.

Landi 5,5. Offensivamente, è il secondo giocatore biancorosso in doppia cifra dopo Johnson, ma le percentuali non gli sono per nulla amiche (313 dal campo, siamo a uno scarno 23%…). Dalla lunetta, però, fa percorso netto (66). Quattro rimbalzi e due perse in 25’44’’.

Morandotti ng. Una persa e un fallo antisportivo nei 5’41’’ che gli vengono concessi.

