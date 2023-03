Johnson e Bedetti limitati dai falli Da Ogbeide punti e rimbalzi

Tassinari 5,5. Fatica a mettere la sua impronta sulla partita, mentre il ‘dirimpettaio’ Rota si avverte, eccome, negli equilibri della partita. Chiude con il 33% dal campo, due gli assist e un penalizzante -21 di plusminus nei suoi 25’.

Johnson 6. Il periodo migliore lo vive in avvio di ripresa, quando prova a metterci offensivamente del suo per riavvicinare l’Rbr. Nei primi due quarti gioca invece poco complici i falli. E nell’ultimo spicchio di gara, quando Rimini scivola inesorabilmente fuori dai binari della partita, raccoglie sono uno 04 al tiro. Buoni i 6 assist e un’unica palla persa nei 26’ in cui rimane sul parquet (-3 il plusminus).

Bedetti 5,5. Due falli in 2’ scarsi, uno dei quali piuttosto fiscale per la verità, e la sua partita è fortemente compromessa. Alla fine limita la sua presenza in campo ad appena 9’, nello score un rimbalzo, una palla persa e una bomba sul ferro.

Masciadri 6. Offensivamente viaggia su quelle che sono le sue cifre abituali, cioè imbuca 8 punti col 50% su azione e artiglia 6 rimbalzi in 19’. Brutta però una palla persa, con fallo antisportivo a seguire su Mouaha, che gliel’aveva strappata dalle mani. Il suo plusminus si limita a -7.

Ogbeide 6,5. Una corposa ‘doppia doppia’ la raccoglie, con 11 rimbalzi che si aggiungono ai 19 punti messi a segno con 712 dal campo e 57 dalla lunetta, eppure la sensazione è che avrebbe potuto fare più male ai lunghi di Cividale, solo se fosse stato cercato maggiormente dai compagni. Prende anche parecchie ‘legnate’ (7 falli subiti) nei suoi quasi 33’ di utilizzo.

Meluzzi 6. L’impatto è davvero eccellente, 5 punti in un amen con due buone iniziative. Poi fa esplodere soltanto un’altra bomba e fronte di ben 6 errori dalla distanza. Due le perse parzialmente compensate da altrettanti assist. Dentro 23’ e mezzo, -11 il plusminus.

Scarponi 6. La prolungata sosta in panca di Jazz gli regala spazio, minuti che sfrutta per realizzare due pregevoli canestri. In difesa fatica, come del resto i compagni, a contenere i friulani sul perimetro. Sul parquet quasi 20’.

Anumba 5,5. Anche lui, come Bedetti, è un po’ falloso, così come non capitalizza al meglio i viaggi in lunetta (13 dalla linea della carità). Quattro i rimbalzi in 21’ abbondanti.

Landi 6. Dà il meglio nel secondo periodo, con 7 punti ravvicinati. Poi, nella ripresa, imbuca solamente una doppietta ai liberi. Quattro rimbalzi e due assist in 19’. -6 il plusminus.

D’Almeida ng. Solamente 3’12’’ di campo, giusto il tempo di annerire lo score per un fallo commesso.

a. c.