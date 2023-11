Johnson non ce la fa. Rbr, altro grattacapo

A Udine non ci sarà Justin Johnson. È questo quello che emerge dalla rivalutazione del suo caso dopo le 48 ore di riposo. Il quadro clinico è rimasto invariato, dunque il lungo americano non ha ancora il permesso medico per allenarsi assieme alla squadra. Ieri JJ ha comunque fatto visita ai compagni all’allenamento, ma è rimasto a guardare. Ecco, dunque, che un Johnson ancora senza allenamenti settimanali, col "via libera" tuttora da ricevere e col ginocchio da far riposare per l’infiammazione che lo sta attanagliando da settimane, porta a una sola soluzione per domenica: il riposo. Tecnicamente una mezza sciagura per le possibilità di Riviera Banca nella tana di una delle squadre più calde del girone. Udine è terza in classifica assieme a Trieste, con le sole Fortitudo e Forlì davanti. Al di là della graduatoria, i friulani hanno annientato proprio la Effe nell’ultima gara casalinga (87-56) e domenica scorsa hanno perso a Forlì solo all’overtime dopo una gara passata in vantaggio. In attesa di un lungo dal mercato degli italiani, Rbr dovrà gestire un match complicato con Simioni e Masciadri, più Anumba utilizzato da 4. È altrettanto chiaro che, almeno considerando il lungo periodo, un Johnson col ginocchio a posto, e naturalmente col via libera dei medici dopo la botta alla testa di domenica, sarebbe utilissimo. Magari già a partire dal ritorno, che comincerà con una gara chiave, quella casalinga con Piacenza del 3 dicembre. È da quel giorno che inizierà il nuovo campionato di Riviera Banca, quello che coinciderà con la consapevolezza di dover lottare per salvarsi. In questa ottica sono attese alcune operazioni di mercato per rinforzare la squadra. Il lungo, ma non è detto che la dirigenza si fermi lì. In A2 le squadre si stanno muovendo. Cento ha appena firmato Wendell Mitchell, col sacrificato che è addirittura Tyler Sabin. Più su in classifica c’è Verona che ha aggiunto Saverio Bartoli da Cividale, ma pensa anche al 41enne Carlos Delfino.

Loriano Zannoni