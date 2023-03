Kumara evoca ricordi piacevoli ai biancorossi

Non è la prima volta che in questa stagione il Rimini e Sajmir Kumara si incrociano. Il fischietto della sezione di Verona, designato a dirigere i novanta minuti di sabato tra i biancorossi e l’Imolese, nel campionato in corso ha diretto i novanta minuti della gara d’andata tra Rimini e Vis Pesaro. Un piacevole ricordo per la squadra di Gaburro pensando al 5-0 finale. Un precedente anche nella stagione 2019-2020, sempre in C: Rimini-Gubbio 1-1, match giocato nel girone d’andata di quel campionato poi sospeso, a undici giornate dal termine, per Covid. Ben quattro i precedenti con l’Imolese nelle ultime tre stagioni: due in Coppa Italia e due in campionato con un bilancio di una vittoria, un pareggio e due sconfitte.

Le altre designazioni: Ancona-Carrarese Luigi Catanoso di Reggio Calabria, Montevarchi-San Donato Tavarnelle: Marco Monaldi di Macerata, Cesena-Lucchese Eugenio Scarpa di Collegno, Fermana-Siena Aleksandar Djurdjevic di Trieste, Fiorenzuola-Torres Fabrizio Pacella di Roma 2, Gubbio-Vis Pesaro Valerio Vogliacco di Bari, Olbia-Alessandria Antonino Costanza di Agrigento, Reggiana-Recanatese Niccolò Turrini di Firenze, Entella-Pontedera: Kevin Bonacina di Bergamo.