La 17ª giornata. Tra Fermana e Juve Next Gen è scontro salvezza

Occhi puntati su Chiavari, ma anche su Fermo dovrà andrà in scena il faccia a faccia salvezza tra la squadra di Protti e la Juventus Next Gen. Tutta da seguire anche Pineto-Spal. Il resto del menù si potrà godere tra domani e lunedì.

Serie C. Girone B (18ª giornata): Oggi: Virtus Entella-Rimini, Fermana-Juventus Next Gen, Pineto-Spal. Domani: Cesena-Torres e Olbia-Pontedera (ore 14), Vis Pesaro-Sestri Levante (16.15), Gubbio-Recanatese (ore 18.30), Ancona-Pescara e Carrarese-Lucchese (ore 20.45). Lunedì (ore 20.30): Arezzo-Perugia. Classifica: Cesena 42; Torres 40; Pescara, Perugia 30; Carrarese 28; Pineto, Pontedera 26; Rimini, Recanatese 23; Lucchese, Gubbio 21; Ancona 20; Arezzo 19; Virtus Entella* 18; Olbia, Vis Pesaro 17; Sestri Levante 16; Juventus Next Gen*, Spal 15; Fermana 9. * una gara in meno.