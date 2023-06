La Bronzetti avanza

È improvviso amore tra Lucia Bronzetti e i prati in erba. La tennista verucchiese prosegue nella sua splendida settimana e si qualifica alla semifinale del Wta 250 di Bad Homburg, battendo 6-4, 6-3 Varvara Gracheva, testa di serie numero 8 del seeding. Una prova ancor più convincente di quella di due giorni prima con Sherif. In quell’occasione Bronzetti aveva lasciato per strada il primo set ed era entrata in partita col passare dei game, questa volta ha mantenuto un livello di eccellenza dall’inizio alla fine. Per la seconda volta consecutiva, la verucchiese batte una giocatrice che la precede nel ranking. Ha avuto la meglio la solidità di Bronzetti, che non ha concesso nemmeno una palla break perdendo in totale la miseria di 10 punti nei suoi 9 turni di servizio. La prima svolta all’incontro arriva sul 3-2 nel primo set, con la palla break per andare 4-2 trasformata grazie a un errore di Gracheva sulla smorzata. È lì la chiave, nella volontà della francese di variare, e di sbagliare, vista l’impossibilità di produrre la maggioranza dei punti da fondo. Nel secondo set l’equilibrio è rotto col break del 2-1, poi è assolo italiano. In semifinale Bronzetti avrà la numero uno del mondo, Iga Swiatek, che ha vinto in due set su Blinkova.