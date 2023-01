La capolista Reggiana aspetta il Siena, il Gubbio la Fermana

Bisognerà attendere domani sera per sapere di chi saranno i punti in palio tra Ancona e Pontedera. Per il resto, già nella giornata di oggi sono tante le sfide interessanti. A partire tra i novanta minuti che vedranno impegnata la capolista Reggiana contro il Siena. Mentre il Gubbio attenderà la Fermana.

Serie C. Girone B (21ª giornata): Cesena-Rimini, Entella-Alessandria, Fiorenzuola-Vis Pesaro, Olbia-Montevarchi e San Donato Tavarnelle-Torres (ore 14.30); Gubbio-Fermana, Imolese-Lucchese, Recanatese-Carrarese e Reggiana-Siena (ore 17.30). Domani (ore 20,30): Ancona-Pontedera.

Classifica: Reggiana 43; Gubbio 39; Cesena 38; Entella, Pontedera 36; Carrarese 33; Fiorenzuola, Ancona 32; Rimini, Siena 31; Lucchese 29; Fermana 23; Torres 21; San Donato Tavarnelle, Recanatese 19; Alessandria 18; Montevarchi 17; Vis Pesaro, Imolese 16; Olbia 15.