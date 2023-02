Si ferma la Reggiana ad Ancona, ne approfitta il Cesena che non ha pietà del Siena. Balzo in avanti in classifica anche dei marchigiani, vera quarta forza del campionato. Tiene il passo pure l’Entella che in casa si sbarazza della Fermana.

Serie C. Girone B (26ª giornata): Carrarese-Montevarchi 1-0, Virtus Entella-Fermana 2-0, Fiorenzuola-Olbia 0-1, Torres-Lucchese 1-1, Ancona-Reggiana 2-1, Cesena-Siena 4-0, Pontedera-Alessandria 2-0, Recanatese-Imolese 0-0, Rimini-Gubbio 0-1, San Donato Tavarnelle-Vis Pesaro 1-1.

Classifica: Reggiana 58; Cesena 54; Virtus Entella 52; Ancona 48; Gubbio 43; Pontedera 41; Siena, Carrarese 39; Pontedera 38; Rimini, Lucchese 36; Fiorenzuola 35; Fermana 32; Torres 29; Vis Pesaro 27; Recanatese 26; San Donato Tavarnelle 25; Alessandria 24; Olbia 23; Imolese 20; Montevarchi 18.