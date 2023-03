La corsa della Primavera riparte da Arzignano

Bisognerà attendere qualche giorno perché si riaccenda la corsa al primo posto nel campionato Primavera 4. Lo scorso fine settimana Rimini e San Marino Academy, come del resto le colleghe di girone, hanno osservato un turno di riposo. Si torna a correre sabato con i biancorossi impegnati a dare la caccia alla capolista Pro Patria che da qualche settimana ha scavalcato in classifica la squadra di mister Brocchini. I romagnoli riprenderanno il proprio cammino sabato con i novanta minuti sul campo dell’Arzignano Valchiampo terzo della classe. Non esattamente una passeggiata per Marconi e compagni, ma anche alla Pro Patria spettano novanta minuti infuocati sul campo della Pergolettese. Ripartirà, invece, dalla Sardegna, la San Marino Academy che sabato andrà a bussare alla porta della Torres.

Primavera 4. Girone A (prossimo turno). Già disputata: Sangiuliano City-Pontedera 1-3. Sabato: Arzignano Valchiampo-Rimini, Pergolettese-Pro Patria, Torres-San Marino Academy, Virtus Verona-Novara, Triestina-Trento. A riposo il Mantova.

Classifica: Pro Patria 47; Rimini 45; Arzignano Valchiampo, Triestina 36; Pergolettese 35; Sangiuliano City 33; Novara 30; Mantova 27; Virtus Verona 22; Pontedera 21; Torres 18; Trento 17; San Marino Academy 11.