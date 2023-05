La corsa spareggi delle biancazzurre si ferma in semifinale

Hanno chiuso le rispettive stagioni le formazioni Under 17 e Under 15 di Femminile Riccione e Rimini, dopo la fase a gironi. Partiamo dalle Under 17 con le ragazze della Femminile Riccione che sono riuscite a spingersi fino ai playoff. L’avventura delle biancazzurre, però, si è fermata in semifinale. Infatti, la formazione romagnola è stata battuta dal Bologna (3-1), quel Bologna che poi in finale domenica scorsa è riuscito ad avere la meglio anche sul Parma. Stagione terminata, quindi, per le Under 17 della Femminile Riccione. Proprio come per le Under 15 e questo vale anche per le ragazze del Rimini. Le biancorosse di Piazzale del Popolo hanno chiuso la propria stagione all’ultima di campionato, mentre per le giovani della Perla Verde l’avventura è terminata alla semifinale playoff con la Spal che non ha lasciato scampo alle romagnole. Sei i gol realizzati dalle ferraresi che poi si sono prese con la finalissima, ma soltanto ai rigori sono riuscite a mandare al tappeto il Bologna. Con tutte, appuntamento alla prossima stagione.