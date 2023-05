La corsa verso i playoff: Gaburro conta di recuperare anche Haveri

Si sono rimessi a correre ieri i biancorossi del Rimini. Tutti agli ordini di Marco Gaburro, compresi Haveri, Delcarro e Vano. Il difensore mancino, che dei tre sembrava quello maggiormente a rischio per il debutto playoff, sembra invece sulla via del recupero. Insomma, buone notizie per l’allenatore veneto che oggi rivedrà i suoi sul sintetico del ‘Neri’ dove non è stata programmata nessuna amichevole ufficiale, ma soltanto qualche sgambata in famiglia. Tutto questo sempre maledettamente in attesa di conoscere il nome dell’avversaria da battere. Il Rimini giovedì della prossima settimana sarà di scena a Gubbio, come oggi dice la classifica, o a Pontedera, se quella classifica dovesse escludere dai primi dieci posti il Siena. Per conoscere il destino della società toscana, e relativa penalizzazione dopo il deferimento, bisognerà attendere fino a lunedì, giorno in cui si pronuncerà il tribunale sportivo.

Quindi, a pochi giorni dalla gara di giovedì, probabilmente destinata a giocarsi in notturna. Un guaio non da poco, soprattutto per chi, come il Rimini, dovrà giocare quel match in trasferta. La società del presidente Rota, quindi, è stata costretta, visti i tempi stretti, a organizzare due differenti viaggi. Uno verso l’Umbria, l’altro verso la Toscana.

Destinazione più probabile quest’ultima, ma mai dire mai. Per il momento non resta che continuare a correre.