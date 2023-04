La difesa fa acqua e il Rimini affonda

3

RIMINI

(3-4-2-1): Perucchini; Fantoni, Camigliano, Brogni; Mezzoni (40’ st Barnabà), Paolucci, Prezioso (19’ st Basso), Martina; Di Massimo (19’ st Moretti), Simonetti (31’ st Lombardi); Spagnoli (31’ st Melchiorri). A disp.: Piergiacomi, Vitali, Petrella, Ruani, Pecci, Mattioli. All.: Donadel.

RIMINI (4-3-3): Zaccagno; Laverone, Pietrangeli, Regini (34’ st Tanasa), Haveri (31’ st Allievi); Delcarro (19’ st Gabbianelli), Sandri, Tonelli (19’ st Matteo Rossetti); Biondi, Santini, Piscitella (34’ st Mattia Rossetti). A disp.: Galeotti, Lazzarini, Pasa, Rosso, Accursi, Tofanari, Vano. All.: Gaburro.

Arbitro: Davide Gandino di Alessandria.

Reti: 14’ pt Di Massimo, 25’ st Spagnoli, 40’ st Martina.

Note - Spettatori 2.500. Angoli 1-3. Ammoniti: Prezioso, Spagnoli, Perucchini.

di Donatella Filippi

Obbligati a non perdere. Perché non ti aspetti che la Recanatese pareggi con la Virtus Entella in corsa per la B. E non ti aspetti, magari ancora di più, nemmeno che l’Ancora asfalti così facilmente il Rimini. Un Rimini che, così, complice il risultato arrivato da Chiavari, è obbligato almeno a non perdere l’ultima gara con il Montevarchi (già matematicamente retrocesso in D) per tenersi stretto quel decimo posto che vale gli spareggi. Ma, in più, se quella di Ancona doveva essere la simulazione di un possibile accoppiamento playoff, allora il Rimini deve riflettere tanto. Ma tanto.

Gaburro ritrova Santini e lo piazza al centro dell’attacco con Biondi e Piscitella a fare da spalla al bomber. Sandri riprende posto in mezzo al campo e in difesa ad arginare l’emoraggia di difensori centrali il tecnico veneto sceglie Regini da piazzare al fianco di Pietrangeli. Scacchiere difensivo che cambia dopo mezz’ora, esattamente quando Haveri alza bandiera bianca per infortunio. Al suo posto Allievi che prende posto per vie centrali con Regini dirottato a sinistra. Questo, però, quando il Rimini era già costretto a inseguire. Perché dopo 14 minuti i biancorossi romagnoli vanno sotto. Condendo il tutto con l’ennesimo pasticcio. Il pallone di Spagnoli è sì delizioso per Di Massimo, ma l’attaccante dorico ha un’autostrada per vie centrali ed è un attimo arrivare davanti a Zaccagno e superarlo. Rimini che cinque minuti dopo rischia anche sulla seconda infilata. Ci pensa questa volta Zaccagno a sbarrare la strada a Spagnoli. I biancorossi viaggiano tenendo la difesa altissima e uomo contro uomo a ogni azione dell’Ancona sono dolori. La squadra di Gaburro limita i danni, ma nella ripresa rischia di capitolare immediatamente, e per la seconda volta.

E ci pensa Simonetti a far mettere le mani tra i capelli ai 300 tifosi arrivati dalla Romagna. C’è la traversa a salvare Zaccagno. Non c’è traversa che tenga, invece, quando al raddoppio ci pensa Spagnoli. E ancora una volta la difesa riminese fa acqua da tutte le parti. Nel finale la chiude Martina calando il tris, ma il match era già virtualmente al game over da un po’. Adesso, all’ultimo giro di giostra al ’Romeo Neri’, è vietato ripetere prestazioni del genere. O, almeno, bisogna provarci.