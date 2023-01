La Dulca Angels si rinforza: torna in gialloblù Luca Bedetti

La Dulca Angels archivia il girone d’andata di C Silver questo pomeriggio a Bertinoro, nella ‘tana’ del Gaetano Scirea (alle 18.30, arbitrano Zambelli e Casavecchia). La notizia però è un’altra. Il club santarcangiolese, che non vuole lasciare nulla di intentato pur di ritrovarsi la prossima stagione nella C unica, ha infatti firmato Luca Bedetti (foto), ala classe ‘89 che già da un mese si allenava al Pala Sgr con i gialloblù. Il fratello maggiore di Francesco sta recuperando la condizione dopo la rottura dei legamenti crociati del ginocchio, guaio che aveva posto fine anzitempo alla sua parentesi nel Senigallia. Per Bedetti senior, che ha sottoscritto un accordo triennale, si tratta di un ritorno alla ‘casa madre’, a quegli Angels per i quali giocò a lungo in passato. A Santarcangelo, poi, l’esterno ritrova due suoi vecchi compagni di squadra, il coetaneo Luca Pesaresi e quell’Eugenio Rivali che dopo due mesi abbondanti di stop per un problema fisico rientra finalmente in campo. "E una ventina di minuti confido che me li possa già dare", non vede l’ora di riabbracciare il 36enne play coach Massimo Bernardi. Fin qui, in trasferta, la Duca è riuscita a sorridere una volta soltanto.