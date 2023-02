La favola di Di Giulio, in campo a 51 anni

di Donatella Filippi

"Probabilmente zoppicherò per qualche giorno, ma che emozione". Ha festeggiato i suoi 51 anni in campo Gianluca Di Giulio. L’ex centrocampista del Rimini, due promozioni in quattro anni fino alla B, che proprio oggi soffia su 51 candeline, l’altra sera ha rimesso ai piedi le sue vecchie Copa Mundial e ha guidato il centrocampo del Real Riccione nella semifinale di coppa di Seconda categoria contro il Rimini United.

Prima di tutto come sta?

"Non benissimo, in verità. Sono tutto rotto. Ho acido lattico fino alla punta dei capelli. Ma, sa, me la sono cavata".

Ci racconti.

"È stata una partita combattuta. Quelli del Rimini United erano tutti giovani e agguerriti. E, in più, il mister ha deciso di giocare con il 4-4-2. C’è stato da correre".

Mister Alfredo Cardinale?

"Sì. Fa l’allenatore, ma scende anche in campo. Abbiamo indossato la maglia del Rimini in periodi diversi. Mercoledì sera abbiamo indossato la stessa casacca. Ci sono voluti i rigori per raggiungere la finale, ma alla fine l’obiettivo è stato centrato".

Le emozioni sono le stesse di un tempo?

"Le emozioni sì, il fisico no. Anche se mi tengo in allenamento. Gioco a tennis e a padel e questo aiuta. Il campo mi sembrava un aeroporto. Ho pensato di non farcela. Poi con il passare dei minuti ho ripreso confidenza".

Con le geometrie?

"Quelle non si perdono con il passare degli anni. Ma sono le gambe a non girare più come vent’anni fa. Ho giocato novanta minuti più i cinque di recupero e penso di aver messo insieme un adduttore infiammato e un polpaccio affaticato. Ma passerà".

Magari per la finale?

"Si giocherà il primo giorno di marzo a Morciano contro il Borgo Marina che a sorpresa ha battuto la capolista Young Santarcangelo. Ho tutto il tempo di recuperare".

Passione pura la sua?

"Non sono rimasto nel mondo del calcio. Ho fatto tutt’altro a 42 anni quando ho smesso. Ho venduto auto usate e lavorato in albergo da mio cugino, il presidente del Real Riccione al quale non ho potuto dire di no quando mi ha chiesto di tornare in campo. Sono tornato a vivere a Brindisi con la mia famiglia, ma da marzo riprenderò il lavoro nell’albergo di mio cugino anche perché a Rimini sono rimasto legato".

Anche al Rimini?

"Certo, lo seguo sempre con grande affetto. La scorsa stagione sono andato anche spesso a vederlo al Neri. Quest’anno ancora no, ma appena torno in Romagna riprenderò le buone abitudini. Per il momento ho seguito i risultati".

Come le sembra?

"Per una neopromossa la posizione di classifica è ottima. Mi auguro che si possa tornare a sognare in grande. Per noi, allora, di sogni con la maglia a scacchi ne se ne avverarono parecchi".

Due promozioni non si dimenticano, giusto?

"Dalla C2 alla C1, poi quel ritorno in serie B... Sono momenti che non si possono dimenticare. La cavalcata sul campo con una squadra fantastica e una società di alto livello capitanata dall’indimenticato Vincenzo Bellavista. Non mi faccia dire altro, altrimenti mi scende anche una lacrima...".