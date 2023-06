La Federcalcio del Titano svela i progetti dell’Academy Under 22

"La San Marino Academy Under 22 è un progetto federale". Il presidente della Federcalcio di San Marino, Marco Tura, sceglie di aprire così la conferenza stampa di presentazione della nuova squadra che prenderà parte al prossimo campionato sammarinese. "Il tutto nasce da un grido d’allarme lanciato dalla commissione tecnica un po’ più di un anno fa – spiega – Sostanzialmente, furono due i problemi individuati: spesso i calciatori della nostra Nazionale Under 21 impegnati nelle partite delle qualificazioni europee avevano giocato poco o nulla coi rispettivi club. In seconda istanza, molti giocatori che uscivano dal settore giovanile abbandonavano il calcio per altre destinazioni. Dopo un confronto fra il Consiglio Federale e la commissione, è emersa un’idea: provare a far giocare i ragazzi usciti dal settore giovanile tutti assieme, facendoli misurare con un campionato qualificante come è quello del Titano". Dalla formulazione di quell’idea alla definizione e poi al varo vero e proprio del progetto si sono resi necessari studio, confronti, tempo, burocrazia. A guidare questo gruppo sarà Matteo Cecchetti, che si sdoppierà nei ruoli di ct della Nazionale Under 21 e di allenatore del club. Parola poi a Daniele Arrigoni, uno dei membri della Commissione tecnica presenti al desk i compagnia dei vertici federali e di mister Cecchetti. "Chiaramente nessuno di noi si opporrà al salto di categoria. Ma abbiamo notato un problema ricorrente in alcuni dei nostri giovani: l’eccessiva fretta di andare subito a misurarsi con campionati di livello come la serie D, ad esempio. Spesso ci vanno ma poi, per una serie di motivi, non ci giocano. La nostra missione sarà anche quella di accompagnarli in questo passaggio".

La squadra parteciperà al campionato, ma non alla Coppa Titano. Giocherà in classifica e potrà anche disputare i playoff. Ciò che non potrà fare, essendo a tutti gli effetti un’affiliata Figc, sarà partecipare alle competizioni europee. Non avrà limiti di rosa e attingerà esclusivamente ad un bacino di giocatori sammarinesi eo provenienti dalle giovanili della San Marino Academy. Matteo Cecchetti guiderà uno staff che sarà in larga parte coincidente con quello della Nazionale Under 21. Ma non completamente coincidente.