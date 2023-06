La Federcalcio di San Marino guarda già avanti, tagliandi in vendita per Slovenia e Danimarca

La Federcalcio di San Marino guarda già avanti. Il quarto match di qualificazioni ai prossimi Europei in casa della Finlandia è mandato in archivio (titani sconfitti per 6-0) dalla squadra del commissario tecnico Fabrizio Costantini che già sta pensando al prossimo appuntamento europeo. Infatti, da ieri sono in vendita i tagliandi per assistere a San Marino-Slovenia e San Marino-Danimarca dalla tribuna del San Marino Stadium. Sì, perché tra qualche mese i biancazzurri torneranno a sentire il calore dei tifosi del Titano.

Il prossimo impegno casalingo nelle qualificazioni agli Europei di Germania 2024, infatti, è programmato per il 10 settembre, quando a Serravalle scenderà la Slovenia. La sfida inizierà alle 20.45 ed è fin da subito possibile assicurarsi il proprio posto all’impianto che, dopo più di qualche settimana necessaria per un restyling, tornerà a disposizione della Nazionale. Così come del resto per la penultima gara dell’anno al San Marino Stadium per i biancazzurri, che affronteranno la Danimarca il 17 ottobre, sempre alle 20.45. Per ognuna delle due partite il prezzo del biglietto intero è di 30 euro in categoria 1 e di 25 euro in categoria 2. Saranno applicate riduzioni a favore di Under 12 e pubblico disabile. In questi casi il prezzo è pari a 15 euro in categoria 1 e 10 euro in categoria 2. La formula per l’acquisto dei tagliandi prevede le modalità classiche: online o nei punti vendita. Per la vendita digitale è sufficiente accedere al sito ufficiale di Viva Ticket e fornire i dati richiesti. Fisicamente, invece, ci si potrà rivolgere presso i punti vendita autorizzati Viva Ticket, così come presso la segreteria federale nella sede della Federcalcio di San Marino (dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 16 alle 18.30). Gli uffici della Federcalcio saranno chiusi dal 14 al 20 agosto compresi. Insomma, i tifosi di San Marino hanno tutto il tempo per ‘guadagnare’ un posto sulle tribune dello Stadium. A partire da quella che, di fatto, il 10 settembre sarà la quinta partita che la Nazionale del ct Costantini giocherà in queste qualificazioni europee. Con l’obiettivo, al netto delle difficoltà che ogni volta si presentano, di creare sempre maggiori preoccupazioni agli avversari di turno.