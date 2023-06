La Fermana pensa al bellariese Antonioli

Il Rimini è fermo al palo, per il momento, ma il mercato di serie C non si ferma. Viaggia forte la Recanatese che procede a passo spedito con le conferme. E’ di questi giorni quella di Daniele Ferretti che sarà un giocatore della Recanatese anche nella prossima stagione. Il club giallorosso ha annunciato il rinnovo del contratto dell’attaccante fino a giugno 2024. Ma ai marchigiani piace anche Gabriele Cervoni, il terzino destro del Trastevere, protagonista con 29 presenze nel girone F di serie D la passata stagione. Restando nelle Marche si passa in casa Fermana, ma con un occhio anche in Romagna. Perché sembra dietro l’angolo l’addio in panchina di Stefano Protti e nelle Marche si fanno già diversi nomi pensando al sostituto. Alla porta della Fermana sembrano esserci

Massimo Paci e Giovanni Cornacchini, ma anche il bellariese Mauro Antonioli. A breve il club scioglierà le riserve.