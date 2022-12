La Fiorita cambia il vertice Cianciaruso neo presidente

L’assemblea straordinaria de La Fiorita ha provveduto alla ridefinizione di alcuni ruoli chiave dell’assetto societario. Il nuovo presidente del sodalizio è Alessandro Cianciaruso, imprenditore, bergamasco d’adozione, che da qualche anno orbita attorno al mondo gialloblù in qualità di main sponsor con la sua società Aircraft Engeenering Academy e la SEAS Srl, di cui è attualmente Ceo. Il nuovo presidente ha preso parte, lo scorso giugno, alla trasferta di Champions League in Islanda e già da tempo ha messo le sue esperienze manageriali al servizio del club, per il quale auspica una ulteriore crescita. "Assumere la guida societaria de La Fiorita – le parole del nuovo presidente – significa impegno a dare continuità e certamente ancora più lustro al calcio sammarinese, dimostratosi già meritevole di affacciarsi sulla scena europea e pronto a dare concretezza a nuove e lecite ambizioni".