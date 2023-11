La gioia di Federico Galli, entra nella top ten: "Ora guardo avanti per salire ancora di più"

Piuttosto raro trovarsi in una top ten italiana di qualsiasi sport, ma nel padel ecco che per Misano è realtà. Il nome è quello di Federico Galli, che nella classifica aggiornata a fine ottobre si trova proprio in decima posizione. La top ten, guidata da Cristian Marcelo Calneggia, prosegue con Graziotti, Capitani, Bruno, Sinicropi, Pirraglia, Cattaneo, Brusa e Cremona. Poi, decimo, Federico. "Ce la sto mettendo tutta e la soddisfazione, non lo nego, è grandissima – dice proprio Galli -. A inizio anno ero partito dalla 23ª posizione. Sono stracontento ma voglio tenere i piedi per terra. Tanta gioia dopo il raggiungimento di questo obiettivo ma ovviamente adesso si guarda avanti per salire il più possibile".

Anche perché l’attualità dice che il padel è nella settimana dedicata ai Campionati italiani assoluti che si svolgono a Parma. domenica si giocheranno le due finali che eleggeranno i successori delle coppie CremonaCassetta e StellatoPetrelli, vincitrici del titolo nella passata stagione a Roma. 99 in tutto le coppie in gara: 71 nel tabellone maschile (iniziato lunedì con i primi turni preliminari) e 28 nel femminile, con ovviamente presenti tutti i giocatori più forti d’Italia. Nel panorama complessivo della manifestazione, un posto di rilievo lo occupa Federico Galli, in coppia con Edoardo Sardella (numero 19 d’Italia). Da oggi tutti i big in gara. "L’obiettivo è fare meglio dell’anno scorso quando siamo arrivati agli ottavi – prosegue Galli -. Iniziamo e vediamo cosa succede, vogliamo divertirci".

E l’annata? Tanti i momenti dell’anno da ricordare, con Galli che sceglie la competizione a squadre col Misano Sporting Club. Senza dimenticare la scena internazionale. "Grazie alla Federazione riusciamo a giocare parecchi tornei internazionali, riusciamo a muoverci. Facciamo esperienza in un contesto molto competitivo. Mi piace tornare a casa dopo un torneo e passeggiare la domenica pomeriggio sul lungomare della riviera assieme agli amici di una vita".

E gli inizi? "Come ho cominciato? Dal tennis come tanti, sono stato 2.8 a livello di classifica. Ero istruttore al Sun Padel di Riccione e nel 2020 ho cominciato. La cosa veramente bella di questo sport è che fa gruppo, si gioca in quattro e poi magari ti fermi un attimo dopo la gara coi compagni. Lo consiglio, è immediato all’approccio. Il futuro? Si vedrà. Intanto ringrazio molto per l’aiuto costante il mio maestro, Antonio Mami, e il mio preparatore, Andrea Naccari".

Loriano Zannoni