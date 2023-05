La ‘J70 Cup’ fa tappa da queste parti

Da domani a domenica, nello specchio di mare antistante la darsena, andrà in scena la seconda tappa del campionato nazionale Italian J70, quella ‘Italian J70 Cup – Italian National Championship’ che ha già consegnato agli archivi la prova di Porto Ercole. E’ il terzo anno consecutivo che questa rassegna, grazie all’ospitalità dello Yacht club Rimini, tocca la nostra città. Una trentina gli equipaggi in gara, per una geografia che si estende anche oltre i patri confini. E c’è attesa per vedere come si comporterà l’unico team riminese presente, con l’equipaggio che sarà composto da due velisti dello YcR, Sofia Giondi, che sarà al timone, e Filippo Baldassarri, che avrà mansioni di tattico. Le regate si annunciano spettacolari, con gli appassionati e i semplici curiosi che potranno tranquillamente seguirle dalla banchina del porto. Il J70, scafo lungo quasi 7 metri per 2.25, è un piccolo cabinato che ha avuto una larga e rapida diffusione in ben 25 Paesi.