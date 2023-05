La Lasersoft si congeda a Castenaso

Sotto rete, è al passo d’addio anche la B2 femminile, torneo che nel girone G vede coinvolte due realtà del nostro territorio, squadre che chiudono la stagione con stati d’animo alquanto diversi. Sorrisi – e non potrebbe essere altrimenti – in casa Lasersoft Riccione, che domani sarà chiamata all’ultima recita in quel di Castenaso, nel ‘bolognese’ (h. 18, dirigono Sinigaglia e Arrelani). Il gruppo allenato da Michele Piraccini ha appena blindato il suo terzo posto, risultato decisamente apprezzabile: non ci saranno i playoff, poiché nei vari gironi di questa categoria c’è qualche terza che ha raggranellato un bottino più consistente dei 57 punti messi assieme da Tallevi e compagne. Ma va benissimo così. C’è poco da far festa, invece, nell’Athena Project System che, con il suo attuale terzultimo posto a quota 19, è già scesa dal carro, cioè è retrocessa in C. Il congedo sarà al Villaggio 1° Maggio, contro Ozzano (domani alle 18, fischiano Zoffoli e Tramontano).