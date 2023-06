La leggenda Torben Grael protagonista nelle acque di Rimini

Ci sarà anche Torben Grael all’Act 2 della RS21 Cup Yamamay, da domani a domenica a Rimini. Il celebre velista brasiliano, ambasciatore della sua fondazione "Projeto Grael" (da 25 anni aiuti ai bimbi fornendo istruzione e iniziandoli alla vela), sarà ospite d’onore del secondo appuntamento italiano stagionale con la RS21 Italian Class, manifestazione velica che prevede cinque step e che ha segnato quest’anno il record di iscrizioni. Dopo Alassio ecco Rimini, dove da domani arriverà una flotta di più di venti barche. Dopo la vittoria ottenuta nell’Act1 d’apertura ad Alassio, i riflettori sono puntati soprattutto su Dario Levi (Cv Torbole) di "Fremito d’Arja" ma anche su "Arvenis" di Davide Albertini Petroni (Cn Loano), secondo a pari punti con il vincitore. E in Adriatico non sarà facile soprattutto perché il defender "Stenghele" di Pietro Negri (Cv Torbole), dominatore nell’edizione del 2022, cercherà di recuperare dopo un avvio in sordina. "La classe RS21 ha avuto una crescita incredibile in soli due anni. È sicuramente un modello di buone pratiche da diffondere. Sarò a Rimini per testimoniare questo esempio", spiega proprio Torben Grael. Il velista, plurimedagliato olimpico e colonna di Luna Rossa, sarà la star di un appuntamento che, oltre alla categoria Open vedrà gareggiare anche i "Corinthian" (velisti di gruppo 1, non professionisti). Start domani alle 13 e regate fino a domenica.